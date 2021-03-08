عراجي: حتى الآن لا مؤشرات بإعطاء القطاع الخاص اعدادا كبيرة من اللقاحات

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي ضرورة تشكيل حكومة جديدة فاعلة لمواجهة مختلف الأزمات التي يعاني منها لبنان، مشيرا الى أن حل الأزمة الاقتصادية عبر تحسين العلاقات الدولية سينعكس إيجابا على الأوضاع الأخرى وفي طليعتها الوضع الصحي.وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، كشف عراجي عن أن دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا ستصل هذا الأسبوع الى لبنان ما قد يسرّع ولو قليلا في مسار تلقي اللقاحات على الرغم من أن الكمية لا تزال غير كافية.عراجي أوضح أنه وبالرغم من السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات الا أن الشركات الكبرى تفضّل التعامل مع الحكومات ولو أن الوزير حمد حسن قد أعطى أذونات لشركات خاصة للاستيراد ولكن حتى الآن لا مؤشرات بإعطاء القطاع الخاص اعدادا كبيرة من اللقاحات.