عبد الصمد: وردة لكل امرأة مناضلة ومثابرة ومنتجة

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر": "وردة لكل امرأة مناضلة ومثابرة ومنتجة في اليوم العالمي للمرأة. كل يوم هو يوم لتكريم قدرات النساء وطاقاتها، ولا سيما في البحث عن حلول في زمن الأزمات والتطلع للأمن والأمان".