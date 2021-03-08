مسيرة جابت أحياء طرابلس احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مسيرة راجلة جابت أحياء المدينة مرورا ببولفار فؤاد شهاب احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية، مرددين هتافات تطالب بـ "استقالة جميع المسؤولين ومحاكمتهم".