لبنان

اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج امام مصرف لبنان 193 ..ووفد نسائي زار عين التينة

Lebanon 24
08-03-2021 | 10:44
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نفذ اهالي الطلاب في الخارج اعتصاما عند السابعة صباحا امام مصرف لبنان في الحمرا، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية والاتحاد الدولي للشباب اللبناني وتكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين، "في يوم احتجاج ورفض وغضب، وعملا بمبدأ ان لا حق يموت، وأن القوانين والدساتير وجدت لتنفذ، وأن لبنان هو وطن لا مزرعة، ومتابعة للنضال في سبيل تنفيذ قانون الدولار الطلابي 193 في الذكرى السنوية الأولى لإطلاقه وفي سبيل تحرير التحويلات المصرفية".

 

وخلال الاعتصام، القيت كلمات لعدد من الاهالي دعوا فيها الى "تطبيق القانون الدولار الطلابي بحذافيره 193". وأشاروا الى ان "القانون أقر في مجلس النواب منذ خمسة اشهر، وما زال المسؤولون يتهربون بذرائع كاذبة واهية، واليوم يوم الغضب وبسبب قطع الطرقات كان الاعتصام والاحتجاج حاشدا جدا. والأهم، انه كان سيمنع موظفو المصرف المركزي من التوجه إلى مكاتبهم". وناشدوا المسؤولين "ضرورة تطبيق القانون 193 الذي وعدوا به وأقروه". وأكدوا ان التحرك "سيستمر لحين تطبيق القانون بحذافيره"، معتبرين ان قضيتهم هي "قضية وطنية، وان من حق اولادهم ان يتعلموا اسوة بأولاد المسؤولين والسياسيين".

 

وقد توجه وفد نسائي الى عين التينة، للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري المساعدة لتطبيق قانون الدولار الطالبي.

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