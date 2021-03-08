طقس جميل وارتفاع في الحرارة.. والأمطار تعود الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.وجاء في النشرة الاتي: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافىء يوم الأربعاء ومن ثم الى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من يوم الخميس.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13و 22 درجة.الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا شمال البلاد ويتشكل الضباب على المرتفعات.الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال1600متر.- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 3 الى 22 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15و 30 كم/س،.- الانقشاع: متوسط اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,57- ساعة غروب الشمس: 17,41