لبنان

كركي: استمرار إفادة السائقين العموميين من تقديمات الصندوق بغض النظر عن انتهاء صلاحية رخصة القيادة

Lebanon 24
08-03-2021 | 10:53
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة حملت الرقم الصادر 20 بتاريخ 5/3/2021 قضى بموجبها السماح للسائقين العموميين الذين انتهت صلاحية رخصة السوق العمومية لديهم بين 18/10/2019 لغاية 31/3/2021 ضمنا باستمرار الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصحية والاجتماعية، وذلك بانتظار تمكن السائقين العموميين من تسوية أوضاعهم وتجديد رخص السوق لدى مصلحة السيارات والآليات حسب الأصول".
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