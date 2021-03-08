كركي: استمرار إفادة السائقين العموميين من تقديمات الصندوق بغض النظر عن انتهاء صلاحية رخصة القيادة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة حملت الرقم الصادر 20 بتاريخ 5/3/2021 قضى بموجبها السماح للسائقين العموميين الذين انتهت صلاحية رخصة السوق العمومية لديهم بين 18/10/2019 لغاية 31/3/2021 ضمنا باستمرار الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصحية والاجتماعية، وذلك بانتظار تمكن السائقين العموميين من تسوية أوضاعهم وتجديد رخص السوق لدى مصلحة السيارات والآليات حسب الأصول".