لبنان

تحرّكات "اثنين الغضب" مستمرة.. هذه خارطة الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
08-03-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-800898-637508003902696179.jpg
Doc-P-800898-637508003902696179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل المحتجون تحركاتهم في مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة "اثنين الغضب".

وفي التفاصيل، أنّ المحتجين قطعوا الطرقات التالية في العاصمة بيروت:

- مستديرة الكولا
- الحمرا مصرف لبنان
-الصيفي
- كورنيش المزعة
توازياً، قُطع السير على أوتوستراد الدورة بالاتجاهين.
 
 الطرقات المقطوعة ضمن جونية و الجديدة:
- جبيل
- الزوق
- جل الديب
- الدورة المسلك الشرقي
- مزرعة يشوع

وفي هذا الإطار، أفادت "التحكم المروري" أنّه "استثنائياً سوف تبقى وجهة السير على الطريق البحرية من جونية بإتجاه بيروت".

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

- ساحة حلبا
- المنية دير عمار
- البحصاص
- الهيكلية
- البداوي
- جسر السلام
- مستديرة العبدة
- وادي الجاموس
- المحمرة
- برج العرب
- البالما
- الزعرور
- العكومي
- عابا
- كوسبا
- شكا الهري بالاتجاهين

توازياً، تم قطع قطع السير على انفاق المطار بالاتجاهين. وتتضمن الطرقات المقطوعة جنوباً:
ما يلي:
عدلون
الجية
الدامور
الناعمة
خلدة

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:
- مفرق قب الياس
- جديتا العالي
- سعدنايل
- المرج
- الرفيد
- ديرزنون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-08
12:42 | 2021-03-08
12:34 | 2021-03-08
12:31 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
12:25 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website