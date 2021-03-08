تحرّكات "اثنين الغضب" مستمرة.. هذه خارطة الطرقات المقطوعة

توازياً، قُطع السير على أوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

الطرقات المقطوعة ضمن جونية و الجديدة:

- جبيل

- الزوق

- جل الديب

- الدورة المسلك الشرقي

- مزرعة يشوع

وفي هذا الإطار، أفادت "التحكم المروري" أنّه "استثنائياً سوف تبقى وجهة السير على الطريق البحرية من جونية بإتجاه بيروت".- ساحة حلبا- المنية دير عمار- البحصاص- الهيكلية- البداوي- جسر السلام- مستديرة العبدة- وادي الجاموس- المحمرة- برج العرب- البالما- الزعرور- العكومي- عابا- كوسبا- شكا الهري بالاتجاهينما يلي:عدلونالجيةالدامورالناعمةخلدة- مفرق قب الياس- جديتا العالي- سعدنايل- المرج- الرفيد- ديرزنون