سرقة 20 مليون ليرة من منزل إمام مسجد عرمتى

أقدم مجهولون على سرقة منزل قيد الانشاء يعود لإمام مسجد عرمتى الشيخ محمد حسين الحاج، قدرت المسروقات بما يقارب 20 مليون ليرة. وادعى الشيح الحاج لدى مخفر الريحان لاجراء التحقيقات وكشف الفاعلين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".