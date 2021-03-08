هل يرد حزب الله على التحركات؟

قالت اوساط مقربة من حزب الله انه لن يقوم بردود فعل في الشارع ضد اي من التحركات التي تحصل حاليا، ولن يسعى الى اي صدام مع المتظاهرين".







واشارت المصادر الى "ان كل التسريبات والفيديوهات المفبركة والتحليلات الصحافية عن تحضير الحزب للقيام بعمل امني واسع هي محاولة لشد عصب خصومه، وهي غير واقعية وغير صحيحة.