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لبنان
لهذا السبب تواصل "حزب الله" مع "التيار"
Lebanon 24
08-03-2021
|
13:15
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حصل تواصل بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" خلال الساعات الماضية اكد خلاله الحزب ان ما حصل في الضاحية الجنوبية السبت من خروج لمتظاهرين بإتجاه قصر بعبدا ليس مرتبطا بغطاء سياسي من الحزب الذي بدأ خطوات جدية لضبط تفلت الاحتجاجات في الضاحية.
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