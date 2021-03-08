لهذا السبب تواصل "حزب الله" مع "التيار"

حصل تواصل بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" خلال الساعات الماضية اكد خلاله الحزب ان ما حصل في الضاحية الجنوبية السبت من خروج لمتظاهرين بإتجاه قصر بعبدا ليس مرتبطا بغطاء سياسي من الحزب الذي بدأ خطوات جدية لضبط تفلت الاحتجاجات في الضاحية.