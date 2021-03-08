لبنان

لهذا السبب تواصل "حزب الله" مع "التيار"

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-800915-637508032127039991.jpg
Doc-P-800915-637508032127039991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل تواصل بين  حزب الله و"التيار الوطني الحر" خلال الساعات الماضية اكد خلاله الحزب ان ما حصل في الضاحية الجنوبية السبت من خروج لمتظاهرين بإتجاه قصر بعبدا ليس مرتبطا بغطاء سياسي من الحزب الذي بدأ خطوات جدية لضبط تفلت الاحتجاجات في الضاحية.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تكشف خريطة سرية لمواقع "حزب الله" في لبنان! (فيديو)
lebanon 24
08/03/2021 16:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حتى لو تغيّرت بعض الوجوه حيث أن بدل إميل لحود لدينا اليوم ميشال عون إلا ان السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنيّة السوريّة - اللبنانيّة التي ما بعد العام 2005 حلّ مكان "السوريّة" "حزب الله"
lebanon 24
08/03/2021 16:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من حيث لم يقصد..."حزب الله" أعاد إلى بكركي "مجد لبنان المُعطى لها"
lebanon 24
08/03/2021 16:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تهدّد: ردّنا على "حزب الله" سيطال لبنان وشعبه!
lebanon 24
08/03/2021 16:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

حزب الله

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2021-03-08
16:00 | 2021-03-08
16:00 | 2021-03-08
15:54 | 2021-03-08
15:53 | 2021-03-08
15:47 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website