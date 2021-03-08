منعا للاحتكار... بلديات النبطية تراقب محال بيع المواد الغذائية

أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه تعميما الى القائمقاميات والبلديات في محافظة النبطية، يطلب فيه من البلديات "مراقبة مؤسسات بيع المواد الغذائية التي تحصل على مواد مدعومة، بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك في النبطية، من خلال الاطلاع على طريقة بيعها أسبوعيا،

بعدما تبين ان بعض المؤسسات والمحلات تخفي البضاعة وتبيعها بطرق ملتوية، ما يستدعي من أصحاب هذه المؤسسات التزام ما يلي في طريقة البيع: تسجيل اسم المشتري للبضاعة المدعومة وجنسيته ونوع البضاعة وكميتها ورقم هاتف الزبون ومكان إقامته، ليصار الى الاطلاع على طريقة البيع وكيفية نفاد هذه الكميات من خلال مصلحة حماية المستهلك والبلديات والأجهزة الأمنية المعنية، واقفال المؤسسات التي لا تلتزم مضمون هذا التعميم بالشمع الأحمر وعلى البلديات ابلاغ المؤسسات المعنية".