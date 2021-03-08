لبنان

حماده يندد بالاعتداءات على السعودية

Lebanon 24
08-03-2021 | 12:31
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 أبرق النائب المستقيل مروان حماده الى سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، منددا بالاعتداءات الحوثية على المملكة.


وقال: "إن الاعتداءات شبه اليومية على المملكة العربية السعودية وسيادتها التي تشنها الميليشيات الحوثية، ليست سوى ذراع من أذرع إيران في المنطقة، باتت تشكل تحديا كبيرا يطال كل العرب، ويستفز وجدان كل منا ويجعل اصطفافنا الى جانب المملكة أشد وأكثر تجذرا وعمقا".

أضاف: "في الوقت الذي تجهد السعودية لجلب السلام وإطفاء الحرائق في المناطق المشتعلة، وخصوصا في اليمن، لا تكل إيران في مسعاها الى نشر الدمار والحروب وتعميم نهجها الخبيث في تقويض الدولة الوطنية، على سبيل المثال صاروخيا في العراق وسياسيا وكلاميا في لبنان. إن اللبنانيين، ومعهم العرب أجمعين، سيستمرون في إعلاء الصوت منددين أشد التنديد بممارسات إيران ودأبها في نسف كل المواثيق والعهود والتعدي على السيادة العربية وإزهاقها أرواح الأبرياء والاطفال في اليمن، وتحريك أذرعتها الإقليمية خبثا وزعزعة لاستقرار العرب".

وختم: "حمى الله المملكة والأمة العربية جمعاء من كل من يضمر الشر والقتل والدمار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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