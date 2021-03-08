في اليوم العالمي للمرأة... معايدات وتغريدات

في يوم المرأة العالمي، معيدات وكلمات من جهات مختلفة تحيي المرأة اللبنانية ودورها في بناء وتطوير المجتمع اللبناني،

وفي التالي اليكم ابرز المعايدات:

السيد علي فضل الله

هنأ العلامة السيد علي فضل الله السيدة اللبنانية في يوم المرأة العالمي، واصدر بيانا بالمناسبة، توجه فيه بالتقدير "إلى كل امرأة امتلكت الوعي، وخرجت لتشارك الرجل في بناء الحياة في الميادين الثقافية والتربوية والاجتماعية والسياسية، ولم تنس دورها الأساس في بناء جيل واع".



اضاف:"ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز دورها وحمايتها، من خلال تمكينها من كل القدرات التي تساعدها على أداء هذا الدور، وعدم جعلها أسيرة الاهتمام بشكلها وجمالها".



واكد" ضرورة إعادة النظر بكل القوانين المجحفة بحق المرأة، وعدم اعتماد سياسة التمييز التي جاء الإسلام ليلغيها، فالإساءة إليها تمثل إساءة إلى القيمة التي تمثلها من ناحية الدور، إلى جانب أن الظلم لا يجوز تحت أي اعتبار من الاعتبارات".

آن غريو

وجهت السفيرة الفرنسية آن غريو رسالة إلى النساء اللبنانيات، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وجاء فيها:



"صديقاتي اللبنانيات العزيزات،



خلال لقاءاتي العديدة معكن، لمست لمس اليد كم تجسدن هذا التنوع الذي يشكل مصدر غنى لبنان.



ولكن بالنظر إلى ما هو أبعد من نقاط الإختلاف في ما بينكن، أدهش إذ أرى ما يجمعكن، أي شجاعتكن وذكاءكن ورفضكن للظلم والعجز. فالعديدات منكن يعملن كل يوم، كل منكن على طريقتها، للاستجابة للوضع الطارئ على الصعيد الاجتماعي والصحي والإقتصادي، وللحفاظ على الروابط التي تجمع ما بين اللبنانيين، في سياق الأزمات العديدة التي تعصف بلبنان، وبعد الإنفجار في مرفأ بيروت. بالإستناد إلى هذا الإنخراط في عمل الجمعيات ومسؤوليات المواطنة، من شأن تمثيلكن السياسي أن يعود بمنفعة أعظم إن أصبح أكثر أهمية، وإن أسمعتن صوتكن أكثر فأكثر.



أنتن تمثلن أملا عظيما لنساء هذا البلد ورجاله الذين يودون العيش في مجتمع تعددي، ديموقراطي، وقائم على دولة القانون والمساواة في الحقوق. أنتن حافز قوي من حوافز التغيير والسلام. مستقبل لبنان سوف يمر عبركن. لقد أقنعتنني بذلك.



في هذا اليوم، الثامن من آذار، أود أن أتوجه إليكن بأحر التحيات بصفتي امرأة وفرنسية وأوروبية وسفيرة. أنتن ملهمات للغاية. تأكدن أنكن لستن وحدكن في نضالاتكن. ففرنسا تصغي إليكن وتدعمكن. مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمكسيك الذي يشارك في رئاستها، سوف تستضيف فرنسا في شهر تموز منتدى جيل المساواة، لوضع أجندة دولية جديدة وطموحة لصالح النساء. صديقاتي اللبنانيات، إن إقتراحاتكن قيمة جدا في هذه المناسبة. وها أنا أقولها لكن مجددا: أنتن مستقبل لبنان".

عماد واكيم

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عماد واكيم عبر حسابه على "تويتر": "في يوم المرأة العالمي استذكر نساء وطني اللواتي ربين أجيالا من المقاومين، نساء بلادي اللواتي يناضلن اليوم في سبيل عائلاتهن وفي سبيل قيامة الوطن، يكافحن ضد الفساد والظلمة ليبقى لبنان لبنان، أنتن محركات المجتمعات.. كن القدوة. أصدق التحيات".

عبد الصمد

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر": "وردة لكل امرأة مناضلة ومثابرة ومنتجة في اليوم العالمي للمرأة. كل يوم هو يوم لتكريم قدرات النساء وطاقاتها، ولا سيما في البحث عن حلول في زمن الأزمات والتطلع للأمن والأمان".

شربل وهبه





أضاف: "في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها على جميع الأصعدة، اقدر العمل الذي تقوم به المرأة اللبنانية في كل المجالات، خصوصا في الظروف الصحية لمواجهة وباء كورونا"، وأشاد ب"التضحيات التي تبذلها النساء اللواتي تجندن ضمن الطواقم الطبية لمكافحة الوباء"، وثمن "تضحيات الزوجات والأمهات في هذه الضائقة الاقتصادية التي نمر بها جميعا"، وتمنى أن "يأتي اليوم القريب لنحتفل جميعا بظروف افضل".

وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بيانا بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، حيا فيه "المرأة بيوم عيدها في لبنان وفي كل العالم"، وقال: "هي التي ربت وعملت وواظبت وآمنت وضحت وأنجزت. هي الشريكة في تحصين المجتمع والنهوض بالدولة وبناء الوطن".أضاف: "في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها على جميع الأصعدة، اقدر العمل الذي تقوم به المرأة اللبنانية في كل المجالات، خصوصا في الظروف الصحية لمواجهة وباء كورونا"، وأشاد ب"التضحيات التي تبذلها النساء اللواتي تجندن ضمن الطواقم الطبية لمكافحة الوباء"، وثمن "تضحيات الزوجات والأمهات في هذه الضائقة الاقتصادية التي نمر بها جميعا"، وتمنى أن "يأتي اليوم القريب لنحتفل جميعا بظروف افضل".

سامي الجميّل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل وخلال ندوة، تطرق الى التحديات التي تواجه المرأة لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، مشددا على دورها الأساسي في ثورة 17 تشرين والذي هو دلالة على انها رائدة وتملك القدرة لفرض نفسها على الساحة السياسية والوطنية والاجتماعية والإعلامية، ما يمنح الأمل بمرحلة جديدة للمرأة اللبنانية. كما ركّز الجميّل على المبادرات والجمعيات التي تشكلت بعد انفجار المرفأ وترأستها نساء لعبن دوراً كبيراً في المساعدة على اعادة الترميم او تنظيم المساعدات وهذا مؤشر على ان المرأة في لبنان حققت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة.

طوني فرنجية

وغرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه "تويتر": "لو كان لدينا من النساء ما يكفي في مراكز المسؤولية لما آلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم ".

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ايلي كيروز

صدر عن النائب السابق ايلي كيروز، بيان في اليوم العالمي للمرأة، أكد في مستهله

على "ضرورة متابعة النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة وإلغاء كل النصوص القانونية المكرسة لواقع اللامساواة بين المرأة والرجل"، معتبرا "ان التزويج المبكر للطفلات يشكل انتهاكا لحقوق المرأة وممارسة تحرم الطفلات من حقهن في طفولة كاملة وآمنة"، داعيا الى "تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة بالنسبة للرجل والمرأة" .



واعتبر "إن الإغتصاب الزوجي يخالف المبدأ الخاص بكرامة المرأة وحقها في السلامة الجسدية والنفسية . لقد أصبح من الملح تجريم هذا الإغتصاب والغائه من الثقافة الذكورية السائدة". وقال:"في هذا اليوم أوجه التحية الى المرأة اللبنانية في كل الساحات كما أوجه التحية الى المرأة العربية في كل المجتمعات العربية من أجل المزيد من الحرية ومن أجل المزيد من حقوق الانسان وحقوق المرأة"

الدفاع المدني

هنأت المديرية العامة للدفاع المدني المرأة في عيدها وقالت في بيان:" في اليوم العالمي للمرأة نقف بإجلال أمام تضحياتها في كل زمان ومكان، ونسجل أكبر تقدير لدورها المتقدم في كل المجالات وبصورة خاصة للتوازن الذي تقيمه بين دورها العائلي وحضورها الفاعل وتحسسها بالمسؤولية. الدفاع المدني يوجه اليوم أجمل التحية الى المرأة الأم والأخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية والعاملة في الأمور التربوية أو الاقتصادية أو الصحية، ولرفيقاتنا في الدفاع المدني كل التهنئة وأطيب التمنيات بمستقبل أفضل نطوي فيه صفحات الألم والقلق ونسترجع فيه الازدهار والتألق".

عبد اللطيف الترياقي

حيا رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي المرأة بعيدها وقال في بيان:"في يوم المرأة العالمي نرفع تحيات التقدير والعرفان للنساء في لبنان والعالم العربي وفي مقدمتهن النقابيات الرائدات،كما ونخص النساء العاملات في القطاعات الانتاجية والتربوية والصحية والاعلامية كافة وهيئات المجتمع المدني التنموية".





وتابع:"لقد اثبتت النساء قدرتهن على لعب الادوار المتقدمة، وتمرسهن في الريادة في اكثر من مجال الى جانب دورهن في رعاية عائلاتهن بما تمثله العائلة من صمام امان اجتماعي وخصوصا في الازمات الكبرى"، مشيرا الى ان " جائحة كورونا شكلت تحديا جديا للكثير من القضايا المحورية والتي تعتبر المرأة عاملا اساسيا فيها".

محمد السعودي

وجه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان لمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار، وعيد المعلم في 9 آذار " التحية للمرأة في عيدها العالمي، ولكل المعلمين والمعلمات في عيدهم"، معتبرا ان " هاتين المناسبتين محطتان رمزيتان تعبران عن الإمتنان والوفاء للمرأة الأم والعاملة والمناضلة والناشطة في الحقل العام وفي شتى المجالات، وأيضا إلى كل معلم ومعلمة تقديرا لدورهما التربوي في تربية الأجيال".





وأكد السعودي بأن "المرأة والرجل، والمعلم والمعلمة ، هم شركاء في بناء المجتمع وبناء الأوطان والتخطيط من أجل المستقبل، ومن هنا يأتي دورهم الريادي في تحمل المسؤولية الوطنية العليا، والتي نحن في أمس الحاجة إليها للنهوض بوطننا الحبيب لبنان مما نتخبط فيه".

الاتحاد النسائي التقدمي

لفت "الاتحاد النسائي التقدمي" في بيان وزعه في "يوم المرأة العالمي"، أن "الثامن من آذار يحل هذا العام في ظل الكثير من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الإنسانية جمعاء، مرخية بظلالها على النساء بصورة مضاعفة. نعم، ان الجائحة فرضت قوانينها وإجراءاتها الإستثنائية على البشر أجمعين، نساء ورجال، إلا أنها كشفت بشكل رئيسي قصور منظومة الحكم الأبوي عن اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للنساء أكثر من غيرهن. هذا هو الواقع وعلينا ملاحظته شئنا أم أبينا".

جمعية "لا للعنف"

دعت "جمعية قل لا للعنف" في بيان اصدرته في "يوم المرأة العالمي" الى "عدم تهميش دور المرأة" ، مناشدة "نساء لبنان الاستمرار في المطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و الترشح لمقاعد الانتخابات النيابية المقبلة في المناطق كافة، ليكون دور المرأة اللبنانية اكبر في المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي في لبنان" .



واكدت "رفضها كل انواع التمييز والتهميش ، وتعنيف النساء في لبنان الذي أصبح ثقافة يومية ونمط حياة "، مطالبة "بإعادة تقييم بنية المجتمع اللبناني بأكمله ، والاعتراف ان المرأة هي شريكة على قدم المساواة مع الرجل في جوانب الحياة كافة" .

المجلس اللبناني للسيدات القياديات

بارك "المجلس اللبناني للسيدات القياديات"، في بيان للنساء، في يوم المرأة العالمي، مشيدا ب"الإنجازات التي حققنها واسهاماتهن الملموسة للنهوض بالمجتمع وتنميته، ودورهن البارز في تحقيق التقدم الذي وصلت اليه المرأة اللبنانية في الاقتصاد وفي صناعة المستقبل".



وأكد البيان "ضرورة الاستمرار في العمل على تذليل العقبات كافة التي تقف أمام مشاركة المرأة في المسيرة الاقتصادية، ذلك أن أي انجاز تحقق ما هو إلا ثمار للعمل المشترك وبناء التحالفات وحشد الدعم، المبدأ الذي ينتهجه المجلس ويقع في سلم أولوياته".



وأشار البيان الى "ان استمرار العمل مع جميع الجهات لإزالة ما تبقى من تمييز ضد المرأة في العمل وتبني تدابير ايجابية لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ودعم حقها في الوصول إلى مراكز القيادة استجابة للالتزامات الدولية المعنية بالمرأة وحقوق الانسان".

وكانت مجموعة من ممثلات وممثلي الاتحادات النقابية والهيئات النسائية والاجتماعية، نفذت وقفة امام مقر الاسكوا في مناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي للتعبير عن تضامنهم مع النساء اللبنانيات في نضالهن ضد العنف الأسري وفي أماكن العمل.



ورفع ممثلو الهيئات المجتمعة شعارات تندد بالزواج المبكر وتطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، إضافة إلى إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تجرم العنف والتحرش في ميدان العمل.



كما سلموا ممثل مكتب الأمم المتحدة في لبنان مذكرة موجهة إلى امين عام الأمم المتحدة وموقعه من 29 هيئة.









