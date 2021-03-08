فتاة تفترش الطريق على أوتوستراد الدورة.. "مش هيك لبنان بينذل" (فيديو)

انتشر فيديو لفتاة وهي تفترش الطريق على أوتوستراد الدورة، وذلك احتجاجاً على الوضع المتردي في لبنان. وتقول في الفيديو "الدولار 11 ألف وإنتو مش هاممكن، مش هيك لبنان بينذل".