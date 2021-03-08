لبنان

فتاة تفترش الطريق على أوتوستراد الدورة.. "مش هيك لبنان بينذل" (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:00
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انتشر فيديو لفتاة وهي تفترش الطريق على أوتوستراد الدورة، وذلك احتجاجاً على الوضع المتردي في لبنان. وتقول في الفيديو "الدولار 11 ألف وإنتو مش هاممكن، مش هيك لبنان بينذل". 
 
 
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لبنان

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