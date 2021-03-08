لبنان

ترزيان نعى كيشيشيان: خطفه فيروس كورونا الخبيث

Lebanon 24
08-03-2021 | 12:55
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 غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على "تويتر": "خسرت بيروت اليوم عضو مجلس بلديتها الدكتور الخلوق ساهاك كشيشيان بعد أن خطفه فيروس كورونا الخبيث، وبفقدانه خسرنا الصديق والزميل السابق المناضل لأجل بيروت ورقيها، تحرمنا الكورونا يوما بعد يوم من أغلى الناس. ونتقدم بأعمق عبارات التعازي الخالصة من عائلة الفقيد وعائلة مجلس بلدية بيروت والأقرباء والأحبة، صلواتنا للدكتور ساهاك من خالص إيماننا بمشيئة الرب، المسيح قام، فقيدكم هو فقيدنا وفقيد بيروت".
المصدر: الوكالة الوطنية
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