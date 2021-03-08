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لبنان
هذا ما أعلنه وزير التربية من بعبدا
Lebanon 24
08-03-2021
|
13:10
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "مطالب العائلة التربوية في لبنان محقة، لا سيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع التعليمي، لناحية العمل على تأمين اللقاحات المطلوبة لحماية العاملين فيه من وباء كورونا وكذلك التلامذة"، ولفت الى أن "هذا الموضوع يشكل مسؤولية كبيرة ويجب أن يعطى الاولوية".
وشدد الرئيس عون في خلال استقباله وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب على رأس وفد تربوي، على "أهمية تأمين الانترنت المجاني للقطاع التربوي او تزويده بالمستلزمات التقنية بأسعار مخفضة لتمكينه من الاستمرار في هذه الظروف، لا سيما في ظل الاوضاع المالية الصعبة وعدم توافر الاموال اللازمة لذلك"، ولفت الى مواصلة متابعته مع الجهات المعنية "تأمين مطالب هذا القطاع ومستلزمات العودة الآمنة الى التعلم المدمج".
وكان الوزير المجذوب وأعضاء الوفد نقلوا الى الرئيس عون مطالب القطاع التربوي والمصاعب التي يعاني منها للاستمرار في تأدية رسالته، "خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية والاوضاع الصحية التي أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع".
من جانبه تحدث وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن توقف الدروس لمدة اسبوع مؤكداً اما تأمين مطالب العائلة التربوية او وقف التدريس، مؤكداً أنّ الأسرة التربوية موحدة دائما ونأمل أن تصل الى أعلى مستوى من الوحدة وتحقيق الغايات.
كلام المجذوب جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا لوضعه في أجواء مطالب العائلة التربوية التي قررت وقف التعلم عن بعد من 8 آذار الى 14 آذار كخطوة أولى أي توقف كلي عن التدريس لمدة أسبوع.
وشرح المجذوب: إما تأمين مطالب العائلة التربوية أو وقف التدريس وكنا نعد العدّة للعودة الى التعلم المدمج وتمنينا على الرئيس عون المساعدة على تنسيق العمل مع الجهات المعنية بالهموم التربوية لمد يد العون للعائلة التربوية.
وختم: "التربية ابنة الأمس واليوم لكنها أم للأيام التي تليها والتي تولد من رحمها وإن حمينا العائلة التربوية وإن دافعت عن أهدافها نضمن بلداً مزدهراً بلا فساد ولا مفسدين".
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