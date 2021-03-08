دريان بحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في الاوضاع العامة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس البعثة البريطانية في لبنان القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان الدكتور مارتن لونغدن، وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين.