لبنان

دريان بحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في الاوضاع العامة

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:40
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس البعثة البريطانية في لبنان القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان الدكتور مارتن لونغدن، وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
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المفتي دريان

القائم بأعمال السفارة البريطانية

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