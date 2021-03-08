إيقاف شاحنة تقوم بتهريب البنزين المدعوم إلى سوريا.. إليكم التفاصيل

قام عدد من المعتصمين في بلدة ببنين بقضاء عكّار بإيقاف إحدى الشاحنات التي تقوم بتهريب البنزين المدعوم إلى سوريا بحسب ما نشر الناشط حسين بزي. وبعد التّدقيق تبيّن بأنّ سائق الشاحنة سوري الجنسية من بلدة "تل كلخ" السورية، وقد سُلّم مع المضبوطات إلى كتيبة العبدة برئاسة العقيد "صبرا".وبعد التحقيق مع السائق بإشراف النقيب "حميّة" اعترف بأنّ شريكه الذي يُزوّده بالمشتقات النفطية شخص من آل "عباس" من بلدة "الحصنية" العكّارية. وقال أنه يقوم بدوره بتأمين البنزين من إحدى محطّات الوقود في منطقة "جونية" التي يتم إعطاؤها كميات كبيرة من قبل الشركات المُستوْردة.