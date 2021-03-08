لبنان

دياب: هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:44
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رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب في اجتماع بعبدا "أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار"، مشددا على وجوب "أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب في مصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".

وقال الرئيس دياب:" الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟.
المصدر: الوكالة الوطنية
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