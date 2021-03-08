لبنان

دياب: اللبنانية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة

Lebanon 24
08-03-2021 | 14:09
A-
A+
Doc-P-800964-637508093509636652.jpg
Doc-P-800964-637508093509636652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في تصريح، بمناسبة "يوم المرأة العالمي": "عزيز علينا هذا اليوم الذي يكرس شراكة المرأة في المجتمع، ويؤكد موقعها ودورها، بعد أن ناضلت طويلا لانتزاع حقوقها. تحية إلى المرأة اللبنانية التي تلعب دورا كبيرا في الوطن، وأثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة على مختلف المستويات، وقد كانت حكومتنا سباقة إلى تقدير دور المرأة وشراكتها في إدارة شؤون الحكم، حيث كانت المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة بزهاء ثلث مقاعد الحكومة والمرة الأولى التي تتولى مناصب متقدمة فيها".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2021-03-08
16:00 | 2021-03-08
16:00 | 2021-03-08
15:54 | 2021-03-08
15:53 | 2021-03-08
15:47 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website