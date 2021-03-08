دياب: اللبنانية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في تصريح، بمناسبة "يوم المرأة العالمي": "عزيز علينا هذا اليوم الذي يكرس شراكة المرأة في المجتمع، ويؤكد موقعها ودورها، بعد أن ناضلت طويلا لانتزاع حقوقها. تحية إلى المرأة اللبنانية التي تلعب دورا كبيرا في الوطن، وأثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة على مختلف المستويات، وقد كانت حكومتنا سباقة إلى تقدير دور المرأة وشراكتها في إدارة شؤون الحكم، حيث كانت المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة بزهاء ثلث مقاعد الحكومة والمرة الأولى التي تتولى مناصب متقدمة فيها".