محافظ بيروت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ينعون كشيشيان

نعى محافظ يروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني وأعضاء المجلس، في بيان، عضو المجلس رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور ساحاك كشيشيان الذي وافته المنية متأثرا بمضاعفات فيروس "كورونا ".واعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان،ان "الراحل الدكتور كشيشيان الذي خسرته بيروت ومجلسها البلدي جراء هذا الوباء الخبيث الذي يفتك بالعالم ويسرق منا أغلى الأصدقاء والأحباء، هو من مواليد العام 1963، حاصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص أمراض القلب والشرايين، عين رئيسا لقسم القلب في المستشفى اللبناني- الكندي ومديرا طبيا لمستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي، وهو عضو في جمعية أطباء القلب اللبنانيين، وجمعية أطباء القلب الأوروبيين".