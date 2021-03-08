بري ابرق الى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية معزيا

ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما معزيا بضحايا الانفجارات التي وقعت، بالقرب من ثكنات عسكرية في مدينة باتا الساحلية امس الأحد.