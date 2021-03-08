لبنان

بري ابرق الى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية معزيا

Lebanon 24
08-03-2021 | 14:31
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ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما معزيا بضحايا الانفجارات التي وقعت، بالقرب من ثكنات عسكرية في مدينة باتا الساحلية امس الأحد.
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نبيه بري

تيودورو أوبيانغ

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