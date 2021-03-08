لبنان

جرح عسكري في حادث صدم!

Lebanon 24
08-03-2021 | 14:45
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل ان سيارة صدمت احد العسكريين على اوتوستراد مستيتا قرب "شاركوتريه عون"، وعملت عناصر من الدفاع المدني في جبيل على نقله الى مستشفى سيدة مارتيم.
 
 
 
 
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جبيل

الدفاع المدني

حادث صدم

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