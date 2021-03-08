جرح عسكري في حادث صدم!

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل ان سيارة صدمت احد العسكريين على اوتوستراد مستيتا قرب "شاركوتريه عون"، وعملت عناصر من الدفاع المدني في جبيل على نقله الى مستشفى سيدة مارتيم.