بداخلها كميات كبيرة مخزنة من الزيت والحليب والسكر.. ختم تعاونية بالشمع الاحمر!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن دورية من عناصر مكتب أمن الدولة في بعلبك دهمت تعاونية النور، وعثرت بداخلها على كميات كبيرة مخزنة من الزيت والحليب والسكر وسائر المواد المدعومة.





وتم ختم التعاونية بالشمع الاحمر بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. وتم ختم التعاونية بالشمع الاحمر بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.