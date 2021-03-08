لبنان

الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2021 | 15:10
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تم الإدعاء على الاعلامي نديم قطيش وفق المادة /٢٥/ من قانون المطبوعات وأُحيل الملف على المحكمة. وتقضي العقوبة بحسب المادة بالسجن من سنة الى 3 سنوات، وغرامة مالية من 50 مليون الى مئة مليون ليرة، ومن المفترض أن تتم محاكمته امام محكمة المطبوعات.  
 
يأتي ذلك إثر الإدعاء المقدّم بحقه من قبل المحامي وسام المذبوح، امام النيابة العامة التمييزية في بيروت بتهمة "التحريض على التقاتل واثارة النعرات الطائفية والاستعانة بدول خارجية لتجويع اللبنانيين والدعوة والتمهيد لتبرير عدوان خارجي على لبنان"، كما ورد في نص الإخبار. 
 
في ما يلي مستند عن الادعاء:
 

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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