توقيف صرافين في طرابلس

قامت دورية من معلومات الأمن العام في منطقة التل- طرابلس بتوقيف عدد من الصرافين، لقيامهم بتداول الدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد، وذلك في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.