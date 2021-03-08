لبنان

توقيف صرافين في طرابلس

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:06
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قامت دورية من معلومات الأمن العام في منطقة التل- طرابلس بتوقيف عدد من الصرافين، لقيامهم بتداول الدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد، وذلك في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.
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لبنان

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