لبنان

ماذا في جديد حذف التطبيقات التي تحدد سعر صرف الدولار؟

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:12
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 أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عبر "تويتر" ان "أوجيرو قامت اليوم بإبلاغ الجهات القضائية المعنية بملف حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمعنية بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء، بأننا تمكنا من حجب المواقع الإلكترونية في حين تعذر علينا فنيا حجب التطبيقات والصفحات الموجودة على خدمة Google Play وموقع Facebook دون حجب كامل لهما.
 
وعليه اقترحنا وتفاديا للتداعيات الكبيرة على المؤسسات العامة والخاصة وعلى المواطنيين نتيجة الإقدام على الحجب الكامل أن تراسل الجهات القضائية بشكل رسمي الشركتين حسب الأصول المتبعة للطلب منهما حذف هذه التطبيقات والصفحات لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية. كما اننا اكدنا مجددا التزامنا تنفيذ جميع القرارات القضائية بأقصى الإمكانات الفنية وبما يجيز لنا القانون".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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