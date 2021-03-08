الجيش: تمارين وتدريبات في عدة مناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11/ 3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية".وفي بيان ثان،اعلنت قيادة الجيش، "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 2 / 3 / 2021 ولغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".كما اعلنت في بيان ثالث، "ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وفي بيان اخير، اعلنت "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 2 / 2021 ولغاية 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب- تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".