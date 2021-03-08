لبنان

هنادي بري توجه التحية لمعلمي المهني والتقني

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:36
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تقدمت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري بالتهنئة من المعلمين، لمناسبة عيد المعلم، وقالت: "إلى من أعطوا .. وأجزلوا بعطائهم.. إلى من ضحوا بوقتهم وجهدهم.إليكم يا من يقف التكريم حائرا عاجزا عن تكريمكم.كل عيد وأنتم بخير.
المصدر: الوكالة الوطنية
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lebanon 24
08/03/2021 19:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

هنادي بري

معلمي المهني والتقني

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