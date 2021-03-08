هنادي بري توجه التحية لمعلمي المهني والتقني

تقدمت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري بالتهنئة من المعلمين، لمناسبة عيد المعلم، وقالت: "إلى من أعطوا .. وأجزلوا بعطائهم.. إلى من ضحوا بوقتهم وجهدهم.إليكم يا من يقف التكريم حائرا عاجزا عن تكريمكم.كل عيد وأنتم بخير.