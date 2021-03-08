الصايغ: لا مقررات نافذة الا لمجلس الوزراء

غرد عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "استنادا إلى الدستور، يعتبر مجلس الوزراء الجهة الوحيدة الصالحة لاتخاذ القرارات الوطنية.

ولا "مقررات" نافذة لأي اجتماع آخر، أيا يكن موقعه الجغرافي والأطراف المشاركين فيه، ويعتبر ما يصدر عنه "توصيات" حصرا.. علما أنه من الأجدى التركيز على تشكيل حكومة جديدة وابتداع حلول للأزمة الاقتصادية الحياتية التي تدفع بالناس إلى التظاهر".