لبنان

شهيب: البلد أصبح هيكلا عظميا

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:00
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غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": "‏اجتماع بعبدا الاقتصادي، المالي، والامني اليوم، عون:
"أتيت لأحدث التغيير" ...
 
فخامة الرئيس صدقت.البلد أصبح هيكلا عظميا، بعهدكم الميمون الى جهنم وصلنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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اللقاء الديمقراطي

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