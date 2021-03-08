شهيب: البلد أصبح هيكلا عظميا

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": "‏اجتماع بعبدا الاقتصادي، المالي، والامني اليوم، عون:

"أتيت لأحدث التغيير" ...

فخامة الرئيس صدقت.البلد أصبح هيكلا عظميا، بعهدكم الميمون الى جهنم وصلنا".