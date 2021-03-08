لبنان

الكتائب: عدم امتثال السفير الايراني لاستدعاء وهبه دليل عدم اعتراف ايران بالدولة

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:47
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صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: 

"بعد التعدي المستمر للنظام الايراني على السيادة اللبنانية، إن من خلال التدخلات في السياسة الداخلية، أو من خلال تنصيب هذا النظام نفسه كوصي على لبنان، ها هو السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا يرفض الامتثال لاستدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه.

إن هذا التصرف يشكل تخط فاضح لكل الاتفاقيات الدبلوماسية لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية ويدل على عدم اعتراف النظام الايراني بالدولة اللبنانية ومحاولة ترسيخ لبنان كذراع لإيران في المنطقة.

إن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية يؤكد أنه لا يمكن التغافل عن مثل هذه الانتهاكات لسيادة لبنان، ويدعو الجهات المختصة حكومية كانت أم دبلوماسية، لاتخاذ موقف واضح وقاطع لمنع تكرارها".
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