بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البلاغ الآتي:

تعمّم المديرية العامة للأمن العام، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان رسم شمسي لشخص مجهول الهوية موجود لديها، يعاني من مرض نفسي، بعد أن تعذر التعرف على هويته.



لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن أقاربه أو عن مكان سكنه الإتصال بمكتب شؤون العمليات – دائرة التحقيق والإجراء على الرقمين التاليين: 425608/01 و 719412/81 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات. لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن أقاربه أو عن مكان سكنه الإتصال بمكتب شؤون العمليات – دائرة التحقيق والإجراء على الرقمين التاليين: 425608/01 و 719412/81 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات.