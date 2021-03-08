الخارجية: نستنكر بشدة أي اعتداء يطال الاهداف المدنية في السعودية او في أي مكان آخر

جددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إدانتها "لأي اعتداء من أي جهة أتى، على منشآت مدنية وتعريض أرواح المدنيين"، مستنكرة "بشدة أي اعتداء يطال المدنيين والاهداف المدنية في المملكة العربية السعودية او في أي مكان آخر". ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقسى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد وتجنيب المدنيين الاخطار والحروب، مع التشديد على احترام كافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني".