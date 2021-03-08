لبنان

الجميل: اجتماع انقلابي بدلا من تطبيق الدستور

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:29
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 غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائئب المستقيل سامي الجميل، تعليقا على الاجتماع الذي عقد في بعبدا اليوم:اجتماع اقتصادي امني مالي قضائي انقلابي قمعي بدلا من تطبيق الدستور وتشكيل حكومة والدعوة لانتخابات نيابية لانقاذ لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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سامي الجميل

اجتماع بعبدا

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