الجميل: اجتماع انقلابي بدلا من تطبيق الدستور

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائئب المستقيل سامي الجميل، تعليقا على الاجتماع الذي عقد في بعبدا اليوم:اجتماع اقتصادي امني مالي قضائي انقلابي قمعي بدلا من تطبيق الدستور وتشكيل حكومة والدعوة لانتخابات نيابية لانقاذ لبنان".