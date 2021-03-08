لبنان

اللقاح ينطلق في البقاع

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:35
A-
A+
Doc-P-801009-637508183103253883.jpg
Doc-P-801009-637508183103253883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 باشر مستشفى البقاع اليوم العمل في القسم المخصص لتلقي لقاحات "فيروس" كورونا بعد أن اكتملت تجهيزاته وكامل التحضيرات اللازمة له ليكون أحد المراكز المعتمدة في لبنان من قبل وزارة الصحة العامة لمنح اللقاحات لأهل البقاع.

وفي تصريح لمديرة المستشفى السيدة غادة القرعاوي، توجهت ب"التحية والشكر لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وكامل أجهزة وزارة الصحة لاصرارهم على انطلاقة العمل في هذا القسم اليوم رغم حال الطرق المقطوعة نتيجة الاحتجاجات الشعبية".

ولفتت إلى "من مزايا هذا القسم القدرة على تقديم اللقاحات بسرعة لمجموعة كبيرة من الأشخاص في الوقت نفسه، نظرا لسعته وتجهيزاته وربطه بالمنصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:57 | 2021-03-08
18:57 | 2021-03-08
18:53 | 2021-03-08
18:39 | 2021-03-08
18:31 | 2021-03-08
17:53 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website