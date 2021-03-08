اللقاح ينطلق في البقاع

باشر مستشفى البقاع اليوم العمل في القسم المخصص لتلقي لقاحات "فيروس" كورونا بعد أن اكتملت تجهيزاته وكامل التحضيرات اللازمة له ليكون أحد المراكز المعتمدة في لبنان من قبل وزارة الصحة العامة لمنح اللقاحات لأهل البقاع.وفي تصريح لمديرة المستشفى السيدة غادة القرعاوي، توجهت ب"التحية والشكر لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وكامل أجهزة وزارة الصحة لاصرارهم على انطلاقة العمل في هذا القسم اليوم رغم حال الطرق المقطوعة نتيجة الاحتجاجات الشعبية".ولفتت إلى "من مزايا هذا القسم القدرة على تقديم اللقاحات بسرعة لمجموعة كبيرة من الأشخاص في الوقت نفسه، نظرا لسعته وتجهيزاته وربطه بالمنصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة".