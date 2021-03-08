لبنان

ما جديد متابعة جرحى تفجير المرفأ

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:39
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أعلنت لجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت في بيان انها و"بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والضمان الإجتماعي تطلب من جميع جرحى تفجير مرفأ بيروت الذين يعانون من مشاكل مع الجهات المذكورة لجهة أخذ فروقات مالية أو اي تقصير من المستشفيات بحقهم التواصل معها على الرقم التالي لحلها 78/875498.
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