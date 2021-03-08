لبنان

بخاري استقبل سفير سلوفاكيا وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
08-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-801013-637508198483880184.png
Doc-P-801013-637508198483880184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل السفير السعودي في  لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة سفير دولة سلوفاكيا بلبنان السيد ماريك فارغا.وتم في خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات العامة وعموم القضايا ذات الإهتمام المشترك.
المصدر: الوكالة الوطنية

وليد بخاري

سفير سلوفاكيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:57 | 2021-03-08
18:57 | 2021-03-08
18:53 | 2021-03-08
18:39 | 2021-03-08
18:31 | 2021-03-08
17:53 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website