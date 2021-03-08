بخاري استقبل سفير سلوفاكيا وبحثا في الاوضاع العامة

إستقبل السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة سفير دولة سلوفاكيا بلبنان السيد ماريك فارغا.وتم في خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات العامة وعموم القضايا ذات الإهتمام المشترك.