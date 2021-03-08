فرق من مصلحة الليطاني تواصل تعقب المخالفات البيئية في منطقة الحوض الاعلى

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "بتاريخ اليوم وضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية الواقعة في حوض الليطاني، قام فريق من المصلحة بالكشف على أحد مصانع السيد صهر المعادن وتصنيعها في منطقة عنجر، بهدف الوقوف على ماهية النفايات الناتجة عن العملية الصناعية وطبيعتها".

واشارت الى أن "فريق المصلحة تفقد المصنع وعاين عن كثب العملية الصناعية، حيث تبين أن المواد الاولية المستخدمة في التصنيع هي عبارة عن نفايات معدنية يصار الى شرائها من باعة الخردة، تمهيدا لاذابتها في افران خاصة بهدف استخلاص معدني الفونت والالمنيوم. اما النفايات الصناعية فهي بمجملها غازية ناتجة عن عملية صهر المعادن، حيث لا يتم اعتماد اي فلاتر خاصة "biofilters" لالتقاط الملوثات التي يمكن ان تنطلق في الهواء بتركيزات ضارة والتي قد تسبب اضافة الى الروائح الكريهة، المشكلات الصحية للعاملين في المصنع وسكان الجوار، بما يؤثر على الاستثمار الزراعي وفقا لافادة اتحاد الفلاحين".

وأكدت المصلحة أنها ستتخذ "الاجراءات القضائية والتدابير الادارية بحق هذه المؤسسة الصناعية لالزامها تسوية وضعها البيئي".