لبنان

اعتداء على صاحب فان

Lebanon 24
08-03-2021 | 17:14
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ستنكر رئيس بلدية بيت مشيك علي محمد مشيك وأعضاء المجلس البلدي في بيان "الاعتداء الذي حصل في منطقة عاليه أمس على سائق فان من أبناء البلدة والتعرض للركاب بالضرب، وإصابة الطفل القاصر ح. ش. م. بجروح بليغة".

وناشد القضاء "الاسراع في توقيف الجناة وسوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات".
وأكد "الحرص على العيش المشترك والتنوع الطائفي والتداخل المناطقي في بلدنا الحبيب لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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