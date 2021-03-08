الحريري: لاقرار حقوق المرأة كاملة

غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": في يوم المرأة العالمي تحية خاصة للمرأة اللبنانية في المستشفيات والجمعيات الاسعافية وكافة أنشطة القطاع الصحي الذي يكافح كورونا. وتحية لأرواح النساء اللواتي سقطن في انفجار المرفأ.تحية للأمهات والزوجات والاخوات. سنواصل العمل الى جانب المرأة اللبنانية لاقرار حقوقها كاملة في شراكة ندية وحقيقية".