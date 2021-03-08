مجهولون داخل سيارات "بزجاج داكن" حاولوا التعرّض لمنتفضي البترون

أفاد مراسل "لبنان 24" بان مجهولين داخل سيارات ذات زجاج داكن حاولوا التعرّض لمنتفضي البترون على المسلك الغربي المقفل كما المسلك الشرقي وقامت استخبارات الجيش بالفصل بين الطرفين لتهدئة الاوضاع".