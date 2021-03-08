لبنان

مجهولون داخل سيارات "بزجاج داكن" حاولوا التعرّض لمنتفضي البترون

Lebanon 24
08-03-2021 | 17:53
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أفاد مراسل "لبنان 24" بان مجهولين داخل سيارات ذات زجاج داكن حاولوا التعرّض لمنتفضي البترون على المسلك الغربي المقفل كما المسلك الشرقي وقامت استخبارات الجيش بالفصل بين الطرفين لتهدئة الاوضاع".
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