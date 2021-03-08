"اثنين الغضب" يشلّ البلد.. هذه الطرقات مقطوعة

منذ الصباح، شهد لبنان يوم غضب في مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة "اثنين الغضب"، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.ويستمر المحتجون في قطع الطرقات كتعبير عن غضبهم، وفي الوقت الراهن هذه الطرقات مقطوعة:-قطع أوتوستراد البداوي الدولي بالقرب من محطة "أكومي" للمحروقات، بعد ان وضعوا وسطه ساترا ترابيا، في خطوة تصعيدية إضافية بعدما كانوا قطعوا صباحا الأوتوستراد بإطارات السيارات والشاحنات والحجارة وحاويات النفايات. وتسبب ذلك في ازدياد صعوبة التواصل وتنقل المواطنين والسيارات والشاحنات بين طرابلس من جهة، والمنية وعكار من جهة أخرى، حيث يعتبر أوتوستراد البداوي صلة الوصل الرئيسية بينها.-قطع السير محلة كورنيش المزرعة بالاتجاهين-قطع السير على اوتوستراد البترون بالاتجاهين-إقفال شارع المصارف في شارع رياض الصلح في صيدا بحاويات النفايات المشتعلة-قطع طريق عام حلبا- القبيات محلّة الكواشرة بالإطارات المشتعلة-قطع السير محلة طريق المطار القديم قرب ملعب الانصار- قطع الطريق الرئيسية في بلدة كفردبش غربي بعلبك بالإطارات المشتعلة