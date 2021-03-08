استقبالات العماد قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة السويسرية في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGOZ يرافقها الملحق العسكري المقدم Nicolas WINTEREGG، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.