لبنان

استقبالات العماد قائد الجيش

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:31
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة السويسرية في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGOZ يرافقها الملحق العسكري المقدم Nicolas WINTEREGG، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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السفيرة السويسرية

قائد الجيش

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