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لبنان
توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت
Lebanon 24
08-03-2021
|
18:39
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 8/ 3/ 2021، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 1.651.100.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 302 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الجميزة، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، الواجهة البحرية لساحل الدورة، الخندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط، المصيطبة، رأس النبع، المزرعة، وعين المريسة).
وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 9/ 3/ 2021 في المناطق المذكورة أعلاه.
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