التحركات مستمرة.. اليكم خارطة الطرقات المقطوعة

منذ الصباح، شهد لبنان يوم غضب في مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة "اثنين الغضب"، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
ويستمر المحتجون في قطع الطرقات كتعبير عن غضبهم، وفي الوقت الراهن هذه الطرقات مقطوعة:
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:
- مستديرة زحلة
- مفرق قب_الياس
- جديتا العالي
- شتورا
- تعلبايا
- سعدنايل
- المرج
- الرفيد
- المنارة جب_جنين
- حوش الحريمة
الطرقات المقطوعة ضمن جونية والجديدة :
- جبيل
- الزوق
- غزير
- جل_الديب
- الدورة
- مزرعة يشوع
- جسر الواطي
- البوشرية مار_تقلا
الطرقات المقطوعة على المدخل الجنوبي لمدينة بيروت:
- اوتوستراد الجية
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة بيروت:
- مستديرة الكولا
- كورنيش_المزعة
- تقاطع قصقص
- البربير
- طريق الشيفروليه سن الفيل
- جميع الطرقات المحيطة بساحة الشهداء
الطرقات المقطوعة في الجنوب