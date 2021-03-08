التحركات مستمرة.. اليكم خارطة الطرقات المقطوعة

منذ الصباح، شهد لبنان يوم غضب في مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة "اثنين الغضب"، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.



ويستمر المحتجون في قطع الطرقات كتعبير عن غضبهم، وفي الوقت الراهن هذه الطرقات مقطوعة:

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:

- مستديرة زحلة

- مفرق قب_الياس

- جديتا العالي

- شتورا

- تعلبايا

- سعدنايل

- المرج

- الرفيد

- المنارة جب_جنين

- حوش الحريمة

الطرقات المقطوعة ضمن جونية والجديدة :

- جبيل

- الزوق

- غزير

- جل_الديب

- الدورة

- مزرعة يشوع

- جسر الواطي

- البوشرية مار_تقلا