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لبنان
إنهيار شرفات لمبنى سكني بمنطقة الحوش في صور ... هذا ما جرى
Lebanon 24
08-03-2021
|
18:57
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نجا عدد من المواطنين بأعجوبة بعد انهيار ثلاث شرفات في إحد المباني بمنطقة الحوش شرق صور، ناجمة عن خلل في البناء، من دون وقوع إصابات.
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