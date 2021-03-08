لبنان

إنهيار شرفات لمبنى سكني بمنطقة الحوش في صور ... هذا ما جرى

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:57
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نجا عدد من المواطنين بأعجوبة بعد انهيار ثلاث شرفات في إحد المباني بمنطقة الحوش شرق صور، ناجمة عن خلل في البناء، من دون وقوع إصابات.
 
 
 
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