لبنان

جنبلاط: يجب أن ننشر الوعي لمواجهة كورونا

Lebanon 24
08-03-2021 | 19:25
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نقلت صحيفة الأنباء الإلكترونية عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في اليوم العالمي للمرأة: "أهنئ الإتحاد النسائي التقدمي على الجهد الجبار الذي أخرج الحزب من القوقعة وأنتنّ في طليعة التقدميين، فلنركز على دور المرأة مع الجمعيات النسائية ولنعود إلى فكر كمال جنبلاط والميثاق لنرى ما هي الأفكار الصالحة وغير الصالحة لأن الزمن تقدّم".
 
وأضاف: "يجب أن ندخل إلى البيوت التي دخلها البؤس وتلك المنكوبة ويجب أن ننشر الوعي لمواجهة كورونا".
وتابع: "كمال جنبلاط حاول تغيير النظام سلميا من العام 1952 لكن المحيط العربي والداخل اللبناني لم يتقبلا صيغة نظام جديد غير طائفي ونحن على مشارف أن نكون أو لا نكون على صعيد الوطن فالمشكلات هائلة ولا زلنا ببداية الأزمات".
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