جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر"، وكتب: "على اثر تسريب كلام مجتزأ قُلته في اجتماع عام والذي يُشكّل إساءة لأطراف داخليّة ودول عربية، فإنني أقدّم اعتذاري وأتمنّى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات".