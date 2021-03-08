لبنان

جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟

Lebanon 24
08-03-2021 | 20:37
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر"، وكتب: "على اثر تسريب كلام مجتزأ قُلته في اجتماع عام والذي يُشكّل إساءة لأطراف داخليّة ودول عربية، فإنني أقدّم اعتذاري وأتمنّى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات".
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وليد جنبلاط

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